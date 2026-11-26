Безопасная порция торта не превышает 150 граммов, заявила врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с «Абзацем» .

Дозировка 100–150 граммов — это максимальная нормальная порция, при которой остается послевкусие праздника и десерт ощущается в полной мере, пояснила врач Мойсенко.

Здоровым людям есть торт стоит только по особым случаям — например, на Новый год или день рождения. Постоянное присутствие сладкого в рационе перегружает организм простыми углеводами, провоцирует лишний вес и скрытые хронические воспаления, а регулярное употребление десертов может привести к пищевой зависимости.

Тем, кто не представляет жизнь без торта, Мойсенко посоветовала готовить его самостоятельно — из натуральных продуктов и с минимальным количеством сахара.