Диетолог Мизинова сообщила, что сахарозаменители не способствуют заметному снижению веса

Диетолог Наталья Мизинова в беседе с NEWS.ru сообщила, что замена сахара на подсластители не приводит к значительному сокращению калорийности сладких блюд.

Если человек выбирает такие продукты лишь для того, чтобы продолжать неограниченно употреблять сладкое, это не принесет пользы. Как правило, на массе тела это не отражается, поскольку общая калорийность рациона остается примерно на том же уровне.

По словам врача, при инсулинорезистентности или диабете второго типа важно учитывать не только наличие сахарозаменителя, но и сам продукт. Например, при употреблении торта организм все равно получит углеводы, добавил сайт vse42.ru.