Диетолог Макиша предупредила о риске панкреатита и желчекаменной болезни из-за новогодних салатов

Диетолог Марина Макиша рассказала « Ридусу », что традиционные новогодние салаты с майонезом могут повысить риск развития некоторых заболеваний.

По словам врача, при употреблении традиционных праздничных блюд вместе с алкоголем возрастает вероятность приступа желчекаменной болезни и панкреатита. Такое сочетание создает дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную железу.

«В период новогодних праздников наблюдается пик обострения данных заболеваний. Пить какие-то таблетки с ферментами в такой ситуации абсолютно бесполезно», — отметила медик.

Чтобы уменьшить вред от майонезных салатов, Макиша рекомендовала готовить их небольшими порциями и употреблять умеренно. Она также посоветовала снизить количество майонеза в рецептах или заменить его на более легкие ингредиенты.