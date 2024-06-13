Диетолог Макиша посоветовала заменить кофе на какао для бодрости утром

Людям, которые не любят пить по утрам кофе, можно попробовать заменить его на какао или на определенные виды чая. В этих напитках, так же как и в кофе, содержится кофеин, способствующий повышению бодрости. Об этом «ФедералПресс» рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

«По своему механизму действия они влияют на симпатическую нервную систему и дают нам ощущение прилива бодрости», — пояснила эксперт.

Например, в какао, помимо кофеина, содержится теобромин, который способствует притоку энергии. Подобным действием обладают напитки с элеутерококком и женьшень, добавила диетолог.

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