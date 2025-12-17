Диетолог Макиша порекомендовала начинать новогодний ужин с холодца

Диетолог Марина Макиша посоветовала россиянам начинать праздничный новогодний ужин с холодца. В интервью «Ридусу» она отметила, что холодец — одна из самых безопасных и полезных закусок на праздничном столе.

По словам диетолога, холодец является низкокалорийным продуктом, если при подаче на стол снять с него жир.

«Если снимаем жир с холодца сверху при подаче на стол, это будет низкокалорийный белковый продукт», — пояснила Макиша. Она рекомендует начинать застолье с холодца и овощных закусок, чтобы избежать переедания.

Диетолог добавила, что салаты, такие как оливье или селедка под шубой, содержат майонез и богаты жирами, поэтому их лучше оставить на вторую часть праздника.