Диетолог Лизун предупредила, что арбузная диета может спровоцировать вздутие и диарею

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун в интервью радио Sputnik рассказала о рисках, связанных с популярной арбузной диетой. Специалист отметила, что такая диета не только не способствует снижению веса, но и может навредить здоровью.

По словам диетолога, арбуз содержит много жидкости, но мало клетчатки, а также в нем отсутствуют белок и жиры. Высокий гликемический индекс делает этот продукт несбалансированным. Из-за обильного потребления арбуза могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как вздутие и диарея.

Ирина Лизун также подчеркнула, что после несбалансированного рациона возникает чувство голода, так как организм не получает необходимых белков и жиров. Это может привести к компенсаторному голоду и перееданию калорийной пищи.

Диетолог отметила, что у арбузной диеты нет медицинских показаний, а ее применение может вызвать проблемы со здоровьем. Особенно осторожными следует быть людям с сахарным диабетом, патологией почек и ЖКТ, поскольку арбузная диета может усугубить их состояние.