Диетолог Лазуренко предупредила, что черешня может навредить при гастрите и диабете

Врач-диетолог, терапевт Наталья Лазуренко в беседе с «Москвой 24» сообщила, что черешня содержит много сахаров и органических кислот, которые могут оказать влияние на вес, состояние желудочно-кишечного тракта и течение некоторых хронических заболеваний.

По словам эксперта, простые сахара в плодах обеспечивают клетки энергией и повышают активность. Однако, как отметила врач, многие не ограничиваются 20 ягодами, особенно в сезон.

«При злоупотреблении организм перенасыщается, и ему сложно справиться с поступившими простыми углеводами», — указала она. Неусвоенные углеводы, по словам специалиста, отправляются в жировые ткани, что приводит к лишнему весу.

Пациентам, контролирующим уровень глюкозы в крови, или страдающим от сахарного диабета, следует быть особенно осторожными с черешней. Кроме того, органические кислоты в плодах могут воздействовать на слизистую оболочку ЖКТ, вызывая обострения при гастрите, гастродуодените и других патологиях.

При проблемах со здоровьем не стоит полностью отказываться от черешни, так как организм нуждается в разнообразных витаминах и микроэлементах. Однако важно обратиться к врачу, который поможет разработать индивидуальный план потребления сезонных ягод.