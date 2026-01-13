Диетолог Лазаренко предупредила, что чрезмерное употребление сахара провоцирует остеоартрозы

Врач-диетолог Наталья Лазуренко рассказала RT о последствиях избыточного потребления сахара. По ее словам, сахар — это простой способ быстро поднять уровень энергии, однако его неумеренное употребление может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Диетолог подчеркнула, что в современном мире признана необходимость ограничения добавленного сахара. Если потреблять слишком много простых углеводов, организм начнет накапливать жиры, особенно у малоподвижных людей или тех, у кого нарушен углеводный обмен.

Лазуренко отметила, что избыточное потребление сахаров может привести к повышению веса и стать причиной развития различных заболеваний: «В том числе ведет к предожирению, ожирению или сахарному диабету II типа».

Кроме того, чрезмерное употребление сахара провоцирует неинфекционные воспаления, которые могут лежать в основе многих заболеваний, включая остеоартрозы — нарушение функционирования опорно-двигательного аппарата.