Диетолог Кованова призвала избегать слишком красивых и переспелых арбузов

Диетолог-нутрициолог Софья Кованова в разговоре с aif.ru поделилась советами по выбору качественных арбузов. Она отметила, что ранние арбузы могут быть безопасны для потребления, если обращать внимание на их внешний вид и условия хранения.

Кованова подчеркнула, что следует избегать слишком красивых и переспелых плодов. Кожура должна быть плотной, без повреждений, а цвет — ровным. Наличие желтых пятен на боках допустимо, тогда как серые или бурые пятна должны насторожить. Не стоит покупать арбуз с резким, кисловатым запахом или тот, что нагрелся на солнце. Если при надрезе мякоть сильно темнеет или пенится, такой арбуз лучше не употреблять, добавил RT.