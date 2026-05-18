Диетолог Кованова отметила пользу зеленых бананов

Диетолог-нутрициолог София Кованова поделилась с aif.ru информацией, какие бананы наиболее полезны для здоровья.

Специалист рекомендовала отдавать предпочтение зеленым плодам, поскольку в них содержится значительное количество резистентного крахмала, способствующего лучшему насыщению организма.

«В норме есть два зеленых банана в день или один спелый», — пояснила эксперт.

По ее словам, фрукты могут быть полезны для спортсменов и людей с высокой умственной нагрузкой. Однако бананы противопоказаны при некоторых заболеваниях. Среди них — диабет и варикозное расширение вен.