Диетолог Ковалева объяснила, что ананас не влияет напрямую на расщепление жиров

Эндокринолог и диетолог Наталья Ковалева поделилась информацией о влиянии ананаса на вес человека. Об этом сообщил сайт Здоровье Mail .

По словам врача, ананас известен содержанием бромелайна — фермента, который способствует расщеплению белков и улучшению пищеварения. Однако этот фермент не может считаться средством для похудения, ведь он не влияет на расщепление жиров напрямую.

Медик отметила, что бромелайн поддерживает обмен веществ, но его эффект недостаточен для заметной потери веса. Ананас также содержит клетчатку и воду, что способствует насыщению и помогает контролировать аппетит, добавили «Известия».