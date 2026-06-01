Диетолог Кострова подчеркнула, что не весь фастфуд одинаково вреден

Не весь фастфуд одинаково вреден. Диетолог и нутрициолог Виктория Кострова рассказала «Свободной Прессе» , как визуально определить более безопасную еду быстрого приготовления.

По словам эксперта, к приемлемому фастфуду относятся блюда, в которых сохранена структура исходного продукта и можно легко распознать ингредиенты. Хорошими примерами могут служить качественная шаурма или греческий гирос без майонезного соуса, с запеченным мясом, свежими овощами и лавашом. Также полезной альтернативой бургеру могут стать японские онигири, простые роллы, поке или боулы, в основе которых рис, рыба, водоросли и зелень.

При любых нарушениях углеводного обмена, таких как сахарный диабет, преддиабет и инсулинорезистентность, диетолог советует полностью отказаться от ультрапереработанной еды. Она подчеркнула, что обилие тяжелых жиров, специй и добавок может нанести вред при панкреатите, жировом гепатозе, проблемах с желчным пузырем и воспалительных заболеваниях кишечника.

Для здорового человека фастфуд допустим как редкое исключение, а не регулярный формат питания. Если фастфуд появляется в рационе несколько раз в неделю, это уже вредная привычка, которая может существенно снизить качество рациона.