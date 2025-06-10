Диетолог Королева рекомендовала не заменять полноценные приемы пищи ягодами

Все ягоды и фрукты, которые выращены без использования химикатов в естественных условиях, полезны для здорового человека с нормальным пищеварением. Важно употреблять плоды, богатые биофлавоноидами, витаминами и минералами. Об этом заявила кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в эфире «Радио 1».
Королева подчеркнула, что некоторым людям не рекомендуется употреблять ягоды из-за аллергии или скрытой непереносимости. Диетолог посоветовала есть ягоды в умеренных количествах между основными приемами пищи, не заменяя ими полноценное питание, отметил сайт «Сибдепо».
Люди с лишним весом могут использовать ягодный сезон для похудения. При введении ягод в рацион детей до двух лет следует внимательно следить за реакцией организма, добавила специалист.
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