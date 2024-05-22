Диетолог Королева посоветовала отказаться от черного чая при высоком давлении
Диетолог Маргарита Королева рассказала о противопоказаниях к употреблению черного чая. Данный напиток способствует обезвоживанию организма, напомнила эксперт в беседе с ИА НСН.
Врач посоветовала отказаться от продукта при высоком давлении. Кроме того, черный чай нарушает процессы усвоения минеральных веществ.
«Его надо принимать с учетом этих факторов и подальше от всех приемов пищи», — добавила медик.
По ее словам, зеленый чай легче переносится организмом. Важно выбирать проверенных поставщиков и обращать внимание на условия сбора листьев.
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