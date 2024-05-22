Диетолог Королева посоветовала отказаться от черного чая при высоком давлении

Диетолог Маргарита Королева рассказала о противопоказаниях к употреблению черного чая. Данный напиток способствует обезвоживанию организма, напомнила эксперт в беседе с ИА НСН .

Врач посоветовала отказаться от продукта при высоком давлении. Кроме того, черный чай нарушает процессы усвоения минеральных веществ.

«Его надо принимать с учетом этих факторов и подальше от всех приемов пищи», — добавила медик.

По ее словам, зеленый чай легче переносится организмом. Важно выбирать проверенных поставщиков и обращать внимание на условия сбора листьев.