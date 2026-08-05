Диетолог Камаев рассказал, что людям с лишним весом можно есть чернику, малину, ежевику и клюкву

Фрукты — важная часть здорового рациона, но современные сорта содержат больше природных сахаров. Диетолог Олег Камаев рассказал сайту «Поясним за Тагил» , нужно ли из-за этого менять рекомендации по их употреблению.

Специалист подчеркнул, что здоровым людям не стоит срочно менять привычный подход. Несмотря на то что во многих сортах из-за селекционной работы стало больше сахара, фрукты по-прежнему остаются полноценной частью питания. По мнению диетолога, главное — разнообразие, при этом основной объем растительной пищи должны формировать овощи.

Людям с диабетом, лишним весом, метаболическим синдромом и схожими нарушениями обмена веществ нужно быть внимательнее при выборе фруктов. Им стоит ориентироваться на плоды с невысоким гликемическим индексом и заметным содержанием клетчатки.

«Подойдут черника, малина, клубника, смородина, ежевика, клюква, а также яблоки, груши, цитрусовые — но и их нужно есть в разумных пределах. Как правило, речь о двух порциях в сутки, а при хронических заболеваниях конкретный объем правильнее согласовать с врачом или диетологом», — уточнил эксперт.

Камаев также указал на распространенную ошибку — считать, что сладости можно неограниченно заменять сухофруктами. По его словам, в них содержание сахара на единицу веса значительно выше, чем в свежих плодах, поскольку удалена влага. Поэтому даже две горсти кураги или изюма по количеству сахара могут быть сопоставимы с полноценным десертом.