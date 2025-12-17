Диетолог Иванникова посоветовала пожилым отказаться от десерта на Новый год

В период новогодних праздников обилие еды и напитков может повлиять на здоровье пожилых людей. Эндокринолог и диетолог РГНКЦ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Екатерина Иванникова поделилась с KP.RU советами по составлению праздничного меню для старшего поколения.

Специалист подчеркнула, что пожилые люди часто принимают множество лекарств, которые могут взаимодействовать со спиртными напитками.

«Алкоголь влияет на клетки головного мозга, создает дополнительную нагрузку на печень и почки, его концентрация в организме пожилого человека нарастает гораздо быстрее, чем у более молодого», — предупредила медик.

Иванникова рекомендовала перенести употребление сладкого, особенно мучных десертов, на утро 1 января. По словам эксперта, после праздников нужно постепенно возвращаться к привычному рациону, при необходимости используя ферменты для улучшения пищеварения.