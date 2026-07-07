Диетолог Игнатикова сообщила, что кофе и цикорий могут приносить пользу при умеренном употреблении

Врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова в интервью радио Sputnik рассказала, чем отличаются напитки из цикория и кофе. Она отметила, что заменить кофе на цикорий невозможно, так как это разные растения, по-разному влияющие на организм.

По словам диетолога, и кофе, и цикорий могут приносить пользу при умеренном употреблении. Цикорий не содержит кофеина, но имеет другие полезные вещества, включая растворимые пищевые волокна инулина. Они положительно влияют на микрофлору кишечника и улучшают ее разнообразие.

Елена Игнатикова подчеркнула, что главная ценность кофе заключается в кофеине, который кратковременно повышает работоспособность. Однако кофеин может повышать артериальное давление и частоту сердечных сокращений, что потенциально опасно для людей со склонностью к гипертонии или нарушениям сердечного ритма. Поэтому, по мнению диетолога, для таких людей цикорий является более безопасным напитком.