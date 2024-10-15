Диетолог Игнатикова: при анемии и дефиците белка стоит включить в рацион свинину

Диетолог и терапевт Елена Игнатикова посоветовала употреблять свинину один-два раза в неделю. Лучше выбирать части без видимых включений жира, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik .

По ее словам, продукт помогает восполнить дефицит белка, который является строительным материалом для всего организма.

«Для роста, для мышечной и костной ткани, для укрепления иммунитета», — пояснила врач.

Она также отметила, что свинина — источник легкоусвояемого железа. Пациентам с анемией блюдо поможет повысить уровень гемоглобина.