Диетолог Игнатикова порекомендовала при диабете сочетать творог с продуктами, богатыми клетчаткой

Врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова в интервью радио Sputnik поделилась информацией о том, как людям с нарушениями углеводного обмена правильно употреблять творог. Специалист подчеркнула, что этот продукт не нужно исключать из рациона, однако важно знать, с чем его сочетать.

Творог является ценным источником легкоусвояемого белка и кальция, который помогает предотвратить остеопороз, особенно у пожилых людей. Однако из-за наличия инсулиноподобного фактора роста его употребление может быть нежелательным при диабете. Диетолог рекомендует сочетать творог с продуктами, богатыми клетчаткой, чтобы нейтрализовать этот эффект, написал «Петербургский дневник».

Игнатикова советует: «Клетчатка уменьшает всасывание углеводов и снижает гликемический индекс. Творог можно есть с зеленью, овощами, например, с болгарским перцем или огурцом. Также отлично подойдут несладкие ягоды и фрукты: малина, черная смородина, киви или цитрусовые. Это сделает блюдо не только вкусным, но и еще более полезным».