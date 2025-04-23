Диетолог Гинзбург посоветовал заменить «кетчунез» соусом из кефира, зелени и чеснока

Употребление популярного соуса, представляющего собой смесь майонеза и кетчупа, известного как «кетчунез», опасно для организма. Продукт может привести к серьезным проблемам со здоровьем, так как в майонезе содержатся жир и уксус, а в кетчупе — сахар. Об этом предупредил диетолог Михаил Гинзбург, передала «Вечерняя Москва».

Как отметил специалист, когда эти ингредиенты смешиваются, получается высококалорийная смесь, которая может вызвать нарушение обмена веществ, способствовать развитию диабета и других заболеваний. Особенно осторожными следует быть людям с проблемами желудка, печени, желчного пузыря, а также страдающим от сахарного диабета или имеющим предрасположенность к нему.

Диетолог рекомендует минимизировать вред, употребляя подобные продукты в небольших количествах и не на голодный желудок. Также важно есть медленно, наслаждаясь вкусом.

В качестве альтернативы «кетчунезу» Гинзбург предложил соусы на основе кефира, зелени и чеснока. Можно добавить немного соли или заменить кефир нежирной сметаной. Майонез, приготовленный дома, также может принести пользу, особенно если разнообразить его классический рецепт полезными ингредиентами.