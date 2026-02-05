Диетолог Джутова назвала риски ежедневного употребления орехово-шоколадной пасты
Орехово-шоколадная паста — популярный продукт для завтрака, но врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова сообщила «Известиям», что этот продукт может быть опасен для здоровья при частом употреблении.
Как отметила эксперт, стандартная порция пасты содержит около 200 килокалорий, 12 граммов жира и примерно 21 грамм сахара, что почти закрывает суточную норму добавленного сахара, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения. Регулярное превышение этой нормы может привести к набору веса, нарушению липидного обмена, развитию диабета второго типа и повышению артериального давления.
Джутова добавила, что основной компонент пасты — пальмовое масло, богатое насыщенными жирными кислотами. Избыток таких кислот связывают с ростом уровня «плохого» холестерина и сердечно-сосудистыми рисками.
«При уже повышенном холестерине или наличии факторов риска такая паста должна оставаться редким лакомством, а не ежедневной привычкой», — подчеркнула диетолог.
Для людей с диабетом и нарушениями углеводного обмена продукт представляет двойную нагрузку — по сахару и жирам. Даже небольшая порция может вызвать скачок глюкозы и инсулиновый ответ. Детям же регулярное употребление грозит лишними калориями и повышенным риском кариеса.
Тем не менее полностью исключать продукт из рациона необязательно. Марьяна Джутова рекомендует ограничивать порцию одной столовой ложкой несколько раз в неделю и сочетать пасту с цельнозерновым хлебом или фруктами. Главное — не превращать пасту в основу завтрака.