Диетолог Джутова назвала риски ежедневного употребления орехово-шоколадной пасты

Орехово-шоколадная паста — популярный продукт для завтрака, но врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова сообщила «Известиям» , что этот продукт может быть опасен для здоровья при частом употреблении.

Как отметила эксперт, стандартная порция пасты содержит около 200 килокалорий, 12 граммов жира и примерно 21 грамм сахара, что почти закрывает суточную норму добавленного сахара, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения. Регулярное превышение этой нормы может привести к набору веса, нарушению липидного обмена, развитию диабета второго типа и повышению артериального давления.

Джутова добавила, что основной компонент пасты — пальмовое масло, богатое насыщенными жирными кислотами. Избыток таких кислот связывают с ростом уровня «плохого» холестерина и сердечно-сосудистыми рисками.

«При уже повышенном холестерине или наличии факторов риска такая паста должна оставаться редким лакомством, а не ежедневной привычкой», — подчеркнула диетолог.

Для людей с диабетом и нарушениями углеводного обмена продукт представляет двойную нагрузку — по сахару и жирам. Даже небольшая порция может вызвать скачок глюкозы и инсулиновый ответ. Детям же регулярное употребление грозит лишними калориями и повышенным риском кариеса.

Тем не менее полностью исключать продукт из рациона необязательно. Марьяна Джутова рекомендует ограничивать порцию одной столовой ложкой несколько раз в неделю и сочетать пасту с цельнозерновым хлебом или фруктами. Главное — не превращать пасту в основу завтрака.