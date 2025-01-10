Диетолог Джутова: дробное питание поможет сбросить лишний вес после праздников

Сбросить лишние килограммы, набранные за время новогодних праздников, можно с помощью регулярного дробного питания и отказа от соленых продуктов. Об этом рассказала врач-диетолог Марьяна Джутова в беседе с РИАМО .

Доктор посоветовала есть пять-шесть раз в день, чтобы снизить чувство голода и улучшить метаболизм. Кроме того, крайне важен питьевой режим — вода помогает выводить токсины и ускоряет процессы детоксикации в организме, отмечает сайт kp.ru.

В рацион питания необходимо включить большое количество продуктов, богатых клетчаткой. Среди них — овес, киноа, бурый рис. Можно также обратить внимание на овощи, приготовленные на пару, и свежие авокадо, резюмировала Джутова.