Первый прием пищи желательно планировать на первые два часа после пробуждения. Об этом диетолог Мерве Джейлан сообщила изданию Health, передает mk.ru .

По словам специалиста, завтрак нормализует обмен веществ и поддерживает биоритмы. Утром клетки лучше реагируют на инсулин, что помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

Джейлан сослалась на исследование с участием более семи тысяч человек: привычка есть поздно связана с ростом глюкозы и снижением чувствительности к инсулину. Разовый пропуск утреннего приема пищи не опасен, но систематический отказ от завтрака повышает риск ожирения, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Индивидуальный график питания зависит от здоровья, режима сна и особенностей организма.