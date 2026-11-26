Диетолог Джейлан рекомендовала завтракать в первые два часа после пробуждения
Первый прием пищи желательно планировать на первые два часа после пробуждения. Об этом диетолог Мерве Джейлан сообщила изданию Health, передает mk.ru.
По словам специалиста, завтрак нормализует обмен веществ и поддерживает биоритмы. Утром клетки лучше реагируют на инсулин, что помогает стабилизировать уровень сахара в крови.
Джейлан сослалась на исследование с участием более семи тысяч человек: привычка есть поздно связана с ростом глюкозы и снижением чувствительности к инсулину. Разовый пропуск утреннего приема пищи не опасен, но систематический отказ от завтрака повышает риск ожирения, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Индивидуальный график питания зависит от здоровья, режима сна и особенностей организма.