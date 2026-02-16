Диетолог Дороднева посоветовала ограничить количество сахара и масла в блинах, чтобы минимизировать вред от Масленицы

Масленичная неделя в 2026 году начинается 16 февраля. Традиционно в эти дни россияне будут печь блины с различными начинками. Однако чрезмерное употребление этого блюда может привести к проблемам со здоровьем. Главный диетолог Тюменской области Елена Дороднева рассказала «ФедералПресс» , как избежать негативных последствий.

Несмотря на то что блины сами по себе не являются вредным блюдом, их ежедневное употребление может негативно сказаться на здоровье. Профессор Тюменского медицинского университета подчеркнула, что большое количество рафинированной пшеничной муки и масла увеличивает нагрузку на поджелудочную железу, вызывает резкие колебания сахара в крови и усиленную выработку инсулина. Это может привести к инсулинорезистентности, набору лишнего веса и, в конечном счете, к ожирению и сахарному диабету второго типа.

Диетолог также предупредила, что ежедневное употребление блинов может вызвать дискомфорт у людей с чувствительным пищеварением и обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Чтобы сделать Масленицу менее вредной для здоровья, Дороднева посоветовала ограничить количество сахара и масла в блинах, использовать нежирное или растительное молоко, заменить пшеничную муку на овсяную, гречневую или кукурузную, исключить вредные начинки — колбасу, ветчину, икру, жирное мясо, шоколадную пасту, а также не есть блины горячими и выбирать небольшие порции.