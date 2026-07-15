Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем людям старше десяти лет употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. Это помогает снизить риск преждевременного старения. По словам диетолога Нурии Диановой, овощи и фрукты важны для поддержания здоровья. Об этом сообщила Общественная служба новостей .

Они содержат витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатку, которые помогают бороться с системным воспалением, укрепляют иммунную систему и улучшают состояние кожи.

«Научные исследования последних лет подтверждают то, о чем говорили наши бабушки: люди с высоким потреблением растительной пищи реже страдают сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и некоторыми видами рака», — пояснила Дианова.

Диетолог рекомендует употреблять три разных овоща и два фрукта в день. Это обеспечит организм необходимыми питательными веществами и поможет замедлить процесс старения.

Переход на преимущественно растительное питание дает организму комплексный терапевтический эффект. Он включает улучшение работы сердечно-сосудистой системы, контроль веса и метаболизма, здоровье желудочно-кишечного тракта и профилактику онкологии.

«Безусловно, одного питания недостаточно. Разнообразный сбалансированный рацион в сочетании с физической активностью, правильным отдыхом и отказом от вредных привычек — вот истинная формула активного долголетия», — заключила Дианова.