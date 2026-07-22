Диетолог Дианова назвала ореховый йогурт продуктом для сердца

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что ферментированные напитки из орехов могут поддерживать здоровье сердца, помогать контролировать сахар и улучшать усвоение минералов, передает Общественная Служба Новостей .

Дианова рассказала, что растительное молоко уже не ограничивается заменой коровьего для аллергиков. По ее словам, ферментация напитков из миндаля, кокоса и грецкого ореха с помощью пробиотиков делает их ближе к классическим йогуртам по полезным свойствам.

Дианова пояснила, что ореховая основа не содержит лактозы и холестерина, но богата полезными жирами. Она добавила, что ореховые белки не вызывают аллергию на бета-лактоглобулин, помогают снижать «плохой» холестерин и лучше контролировать уровень сахара в крови.

Врач отметила, что обычное растительное молоко уступает цельным орехам и коровьему молоку по белку и минералам. При этом ферментация разрушает фитиновую кислоту и улучшает усвоение железа, цинка и кальция. В напитках из грецкого ореха и фисташек также появляются биоактивные пептиды, которые, по данным лабораторных тестов, способны снижать давление и регулировать сахар.

По словам Диановой, пробиотики также улучшают вкус и текстуру напитков. Лучше всего для ферментации подходят миндаль и фисташка, а кокос и грецкий орех требуют более сложного контроля при производстве. Диетолог подчеркнула, что такие продукты нельзя считать прямой заменой животному молоку, но они могут стать самостоятельной функциональной едой для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.