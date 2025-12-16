Диетолог Чуракина призвала поставить на новогодний стол винегрет и холодец

Новогодний стол традиционно ассоциируется с оливье, селедкой под шубой и крабовым салатом. Но как быть, если вы стремитесь к здоровому питанию даже в праздники? Врач-эндокринолог и диетолог Елена Чуракина поделилась с KP.RU своими рекомендациями по составлению полезного меню.

Медик подчеркнула, что некоторые традиционные блюда русской кухни способствуют пищеварению благодаря правильному сочетанию ингредиентов. «Винегрет и холодец являются примерами таких блюд», — отметила она. Первое блюдо низкокалорийное, но при этом сытное, богатое клетчаткой и витаминами. Холодец из говядины и свинины содержит много витамина А, легкоусвояемого белка и витаминов группы В.

В качестве десерта Чуракина рекомендовала фруктовый салат с манго, бананом и мандаринами. Этот салат станет здоровой альтернативой сладким блюдам и насытит организм минералами. Заправить его можно натуральным греческим несладким йогуртом, который не добавит лишних калорий и не создаст тяжести в желудке.