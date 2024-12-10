Диетолог Чуракина посоветовала составить сбалансированное новогоднее меню, чтобы не переедать

Чтобы в новогоднюю ночь избежать переедания, меню на праздничном столе должно быть сбалансированным. Об этом рассказала URA.RU рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина.
В качестве горячего она посоветовала подавать запеченную или приготовленную на гриле курицу или говядину. Их рекомендуют дополнить гарниром из сложных углеводов, которые будут перевариваться дольше. Например, можно остановить выбор на макаронах или буром рисе.
Наконец, Чуракина призвала заменить майонез на йогуртовые соусы с чесноком и специями и не забывать про зелень и свежие овощи.
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