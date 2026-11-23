Взрослому человеку следует съедать не более трех — пяти мандаринов в день из-за высокого содержания сахара, а при покупке не стоит ориентироваться на свежесть листьев. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала диетолог и нутрициолог Зоя Богданова.

По словам эксперта, качественный мандарин отличается яркой оранжевой кожурой без пятен, упругостью, тяжестью и выраженным ароматом. Листья и ветка могут долго оставаться зелеными даже у начавшего портиться плода, поэтому показателем свежести они не служат.

Богданова отметила, что в 100 граммах продукта содержится около 40 калорий, а также витамин С, клетчатка и антиоксиданты. При этом в одном фрукте присутствует полторы ложки сахара. Из-за кислот и углеводов эти цитрусовые противопоказаны при гастрите, язве, диабете и аллергии.