Диетолог Бобровский призвал людей с диабетом внимательно подходить к включению тыквы в рацион
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский в интервью «Радио 1» посоветовал людям с диабетом внимательно подходить к включению тыквы в рацион.
«При диабете нужно учитывать гликемический индекс тыквы, потому что он может быть достаточно высоким», — подчеркнул специалист.
Кроме того, по мнению эксперта, тыкву не рекомендуется употреблять людям с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта и аллергикам, написал RT.
