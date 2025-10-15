Диетолог Бобровский призвал людей с диабетом внимательно подходить к включению тыквы в рацион

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский в интервью «Радио 1» посоветовал людям с диабетом внимательно подходить к включению тыквы в рацион.

«При диабете нужно учитывать гликемический индекс тыквы, потому что он может быть достаточно высоким», — подчеркнул специалист.

Кроме того, по мнению эксперта, тыкву не рекомендуется употреблять людям с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта и аллергикам, написал RT.