Диетолог Барредо посоветовала отказаться от картофельного пюре при диабете

Диетолог Алена Барредо перечислила продукты, которые запрещено употреблять при диабете. Важно исключить из рациона блюда с добавленным белым сахаром, отметила эксперт в беседе с News.ru .

Медик также посоветовала отказаться от картофельного пюре, манной и кукурузной круп. Они способны резко повысить уровень сахара в крови, пояснила врач.

По ее словам, диабетикам запрещены фрукты и ягоды, содержащие большое количество фруктозы и глюкозы. Речь идет, например, о винограде и арбузе.