Диетолог Арзамасцев: избыток жирной еды и алкоголя приводит к обострению гастрита

Гастроэнтеролог, диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с Lenta.ru предупредил об опасности избытка жирной пищи и алкоголя в новогодние праздники.

Специалист отметил, что злоупотребление вредной едой в сочетании с алкогольными напитками может привести к развитию гастрита, колита, панкреатита, а также к нарушению кишечной микробиоты, пишет kp.ru.

Кроме того, переедание может негативно сказаться на работе нервной и иммунной систем, а также ухудшить функционирование поджелудочной и щитовидной желез. У людей с аллергией вредная еда может вызвать обострение состояния, добавил Арзамасцев.