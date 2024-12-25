Диетолог Арзамасцев: избыток жирной еды и алкоголя приводит к обострению гастрита

Гастроэнтеролог, диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с Lenta.ru предупредил об опасности избытка жирной пищи и алкоголя в новогодние праздники.
Специалист отметил, что злоупотребление вредной едой в сочетании с алкогольными напитками может привести к развитию гастрита, колита, панкреатита, а также к нарушению кишечной микробиоты, пишет kp.ru.
Кроме того, переедание может негативно сказаться на работе нервной и иммунной систем, а также ухудшить функционирование поджелудочной и щитовидной желез. У людей с аллергией вредная еда может вызвать обострение состояния, добавил Арзамасцев.
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