Диетолог объяснил, почему компот довел россиянку до комы

Врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова спасли женщину, впавшую в кому после компота и свежих листьев ревеня. Это растение содержит щавелевую кислоту, опасную для людей с заболеваниям и почек, сообщила 360.ru врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.

«Есть различные средства для мытья сантехники на основе щавелевой кислоты. Там в синтетическом виде, а здесь в натуральном, вот и вся разница. <…> Это, по сути, как выпить бытовую химию», — сказала она.

Употреблять в пищу можно только молодые побеги ревеня, желательно после термической обработки. Диетолог сообщила, что в листьях в три-четыре раза больше щавелевой кислоты.

Подробнее о вреде этого растения и принципах безопасной консервации можно узнать в материале 360.ru.