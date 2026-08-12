Ревень довел россиянку до комы. Для кого обычный компот может стать ядом
Диетолог Соломатина: листья ревеня опасны из-за щавелевой кислоты
Жительница Подмосковья впала в кому после банки компота из ревеня. Обычное растение едва не привело к отказу почек. Почему это произошло и как делать безопасные заготовки — в материале 360.ru.
Отравление компотом из ревеня
Изначально женщина поступила в инфекционное отделение Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова с тошнотой и рвотой. Врачи заподозрили гастроэнтерит, но лечение не помогало.
Спустя время начались сбои в работе печени и почек, развились токсическое поражение кожи, полинейропатия и кардиомиопатия с аритмией. Больная впала в кому.
Причину тяжелого состояния подсказали родственники пациентки. За пять дней до госпитализации она выпила три литра компота из листьев ревеня и съела два больших листа в сыром виде. Таким способом женщина лечила простуду.
Интересно
Ревень содержит щавелевую кислоту, при большой концентрации опасную для центральной нервной системы, печени, кожи и сердечной мышцы. Она связывает кальций в крови, образуя оксалат кальция, который забивает почечные канальцы.
Борьба за жизнь пациентки длилась 41 день. Врачи провели по две процедуры гемодиафильтрации, гемодиализа и плазмообмена, несколько сеансов ультрафиолетового облучения крови. Это помимо подключения к ИВЛ, инфузионной и антибактериальной терапии.
Из реанимации пациентку перевели в отделение терапии. Женщина выжила, но ей предстоит курс медицинской реабилитации.
Вред ревеня: какая часть растения съедобна
В целом ревень — нетоксичный продукт, сообщила 360.ru врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина. Но пациентка Пушкинской больницы ела не молодые побеги, а большие листья. Концентрация щавелевой кислоты в них в три-четыре раза выше.
Есть различные средства для мытья сантехники на основе щавелевой кислоты. Там в синтетическом виде, а здесь в натуральном, вот и вся разница. <…> Это, по сути, как выпить бытовую химию.
Елена Соломатина
Врач-диетолог, нутрициолог
Как и другие продукты, ревень даже в оптимальных количествах противопоказан людям с индивидуальной непереносимостью и некоторыми заболеваниями. Это болезни почек, повреждения ЖКТ в стадии обострения, мочекаменная болезнь, подагра.
«У кого есть склонность к образованию камней — нисколько, даже супчик щавелевый нельзя, в котором разрушена эта щавелевая кислота и два-три листика этого щавеля», — рассказала она.
Соломатина сообщила, что ревень не лечит простуду. То, что он кислый, не говорит о высоком содержании витамина С, это просто кислоты. Гораздо больше этого витамина в болгарском перце.
Как готовить ревень
Собеседница 360.ru сообщила, что в случае из Пушкино основной токсический эффект оказали листья в свежем виде, а не в компоте. Щавелевая кислота, по ее информации, разрушается при нагревании. Поэтому если хочется ревеня, то нужно выбирать молодые стебли и подвергать их термической обработке.
«Обычно из него суп не варят, а делают компоты, варенье <…> Так же, как с щавелем, можно добавить в салат для вкуса», — сказала Соломатина.
Оптимально, по мнению диетолога, съедать за раз две-три ложки варенья или выпивать стакан компота. Но подавать ревень лучше не каждый день, так как, помимо щавелевой кислоты, он содержит другие вещества, раздражающие ЖКТ.
Заготовки из ревеня
В чистом виде ревень не консервируют, сообщил 360.ru шеф-повар, международный кулинарный судья, телеведущий Сергей Синицын. Но если и делать это, то с соблюдением определенной технологии.
Чтобы кислота не окислялась с металлической крышкой, необходимо использовать вакуумные способы. То есть мы, грубо говоря, консервируем с помощью специальной крышки, возможно пластиковой, которая откачивает воздух.
Сергей Синицын
Шеф-повар
Срок хранения в этом случае не такой долгий, как при обычной консервации. Зелень нужно съесть в течение нескольких месяцев.
«По крайней мере, это тоже будет хорошо мариноваться, и в течение нескольких месяцев можно хранить щавель, в том числе и ревень в банке, только главное — чтобы он не соприкасался с металлическими крышками», — сказал он.
Принципы безопасной консервации
В целом при консервации любых продуктов важно соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Синицын посоветовал даже домашние заготовки делать в перчатках, стерилизовать посуду и выбирать самые качественные ингредиенты.
«Потому что, если огурчики битые, их нельзя просто так обрезать. Они должны быть всегда самого хорошего качества, достаточно упругие, то есть не перезрелые», — заявил шеф-повар.
Хранить заготовки нужно в холодном и обязательно темном месте. Собеседник 360.ru призвал не ставить банки на балкон, потому что температура на нем меняется вслед за погодой за окном.
«Если банка вздутая, то, соответственно, ее не употребляем, не пытайтесь ее восстановить, ее надо выбросить», — заявил он.
Нормальную банку тоже не стоит сразу ставить на стол. Сначала нужно проверить содержимое на наличие плесени и понюхать. Если запах смутит, лучше не рисковать здоровьем.