12 августа 2026 03:10 Ревень довел россиянку до комы. Для кого обычный компот может стать ядом Диетолог Соломатина: листья ревеня опасны из-за щавелевой кислоты Фото: Sergey Kovalev/Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Жительница Подмосковья впала в кому после банки компота из ревеня. Обычное растение едва не привело к отказу почек. Почему это произошло и как делать безопасные заготовки — в материале 360.ru.

Отравление компотом из ревеня Изначально женщина поступила в инфекционное отделение Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова с тошнотой и рвотой. Врачи заподозрили гастроэнтерит, но лечение не помогало. Спустя время начались сбои в работе печени и почек, развились токсическое поражение кожи, полинейропатия и кардиомиопатия с аритмией. Больная впала в кому.

Фото: РИА «Новости»

Причину тяжелого состояния подсказали родственники пациентки. За пять дней до госпитализации она выпила три литра компота из листьев ревеня и съела два больших листа в сыром виде. Таким способом женщина лечила простуду.

Интересно Ревень содержит щавелевую кислоту, при большой концентрации опасную для центральной нервной системы, печени, кожи и сердечной мышцы. Она связывает кальций в крови, образуя оксалат кальция, который забивает почечные канальцы.

Борьба за жизнь пациентки длилась 41 день. Врачи провели по две процедуры гемодиафильтрации, гемодиализа и плазмообмена, несколько сеансов ультрафиолетового облучения крови. Это помимо подключения к ИВЛ, инфузионной и антибактериальной терапии. Из реанимации пациентку перевели в отделение терапии. Женщина выжила, но ей предстоит курс медицинской реабилитации. Вред ревеня: какая часть растения съедобна В целом ревень — нетоксичный продукт, сообщила 360.ru врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина. Но пациентка Пушкинской больницы ела не молодые побеги, а большие листья. Концентрация щавелевой кислоты в них в три-четыре раза выше.

Есть различные средства для мытья сантехники на основе щавелевой кислоты. Там в синтетическом виде, а здесь в натуральном, вот и вся разница. <…> Это, по сути, как выпить бытовую химию. Елена Соломатина Врач-диетолог, нутрициолог

Как и другие продукты, ревень даже в оптимальных количествах противопоказан людям с индивидуальной непереносимостью и некоторыми заболеваниями. Это болезни почек, повреждения ЖКТ в стадии обострения, мочекаменная болезнь, подагра.

Фото: IMAGO/Pius Koller/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

«У кого есть склонность к образованию камней — нисколько, даже супчик щавелевый нельзя, в котором разрушена эта щавелевая кислота и два-три листика этого щавеля», — рассказала она. Соломатина сообщила, что ревень не лечит простуду. То, что он кислый, не говорит о высоком содержании витамина С, это просто кислоты. Гораздо больше этого витамина в болгарском перце. Как готовить ревень Собеседница 360.ru сообщила, что в случае из Пушкино основной токсический эффект оказали листья в свежем виде, а не в компоте. Щавелевая кислота, по ее информации, разрушается при нагревании. Поэтому если хочется ревеня, то нужно выбирать молодые стебли и подвергать их термической обработке.

Фото: Lisa Ducret/dpa / www.globallookpress.com

«Обычно из него суп не варят, а делают компоты, варенье <…> Так же, как с щавелем, можно добавить в салат для вкуса», — сказала Соломатина. Оптимально, по мнению диетолога, съедать за раз две-три ложки варенья или выпивать стакан компота. Но подавать ревень лучше не каждый день, так как, помимо щавелевой кислоты, он содержит другие вещества, раздражающие ЖКТ. Заготовки из ревеня В чистом виде ревень не консервируют, сообщил 360.ru шеф-повар, международный кулинарный судья, телеведущий Сергей Синицын. Но если и делать это, то с соблюдением определенной технологии.

Чтобы кислота не окислялась с металлической крышкой, необходимо использовать вакуумные способы. То есть мы, грубо говоря, консервируем с помощью специальной крышки, возможно пластиковой, которая откачивает воздух. Сергей Синицын Шеф-повар

Срок хранения в этом случае не такой долгий, как при обычной консервации. Зелень нужно съесть в течение нескольких месяцев.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

«По крайней мере, это тоже будет хорошо мариноваться, и в течение нескольких месяцев можно хранить щавель, в том числе и ревень в банке, только главное — чтобы он не соприкасался с металлическими крышками», — сказал он. Принципы безопасной консервации В целом при консервации любых продуктов важно соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Синицын посоветовал даже домашние заготовки делать в перчатках, стерилизовать посуду и выбирать самые качественные ингредиенты.

Фото: РИА «Новости»

«Потому что, если огурчики битые, их нельзя просто так обрезать. Они должны быть всегда самого хорошего качества, достаточно упругие, то есть не перезрелые», — заявил шеф-повар. Хранить заготовки нужно в холодном и обязательно темном месте. Собеседник 360.ru призвал не ставить банки на балкон, потому что температура на нем меняется вслед за погодой за окном.