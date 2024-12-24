Детский врач Рыжий рекомендовал заменить конфеты в подарках на орехи и сухофрукты

Главный врач детской поликлиники № 8 имени Невского, депутат городской думы Челябинска Антон Рыжий рекомендовал отказаться от конфет и шоколада в новогодних подарках. Вредные сладости можно заменить орехами и сухофруктами. Об этом специалист рассказал в беседе с Ura.ru.
«Даже орешки в шоколадной глазури — это гораздо менее вредный вариант, чем обычные шоколадные батончики», — отметил врач.
Некоторые конфеты и сладости содержат искусственные ингредиенты, в том числе усилители вкуса и ароматизаторы, пишет RT. Это может негативно отразиться на здоровье как детей, так и взрослых, резюмировал доктор Рыжий.
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