Врач Мухина: причинами избыточного веса у детей чаще всего выступают гиподинамия и чрезмерная нагрузка в школе
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с ИА НСН привела статистику, в которой говорится, что от лишнего веса в России страдает каждый третий школьник.
По словам эксперта, на избыточный вес в первую очередь оказывают влияние гиподинамия, чрезмерная нагрузка в школе и неправильное питание.
«Почти всегда у родителей с ожирением дети тоже имеют проблемы с весом. Здесь дело не в генетике, а в стиле питания в семье», — пояснила Мухина.
Врач считает, что избавиться от проблемы можно, если начать образовывать население и активно внедрять в продажу сахарозаменители и «сладкий белок».
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