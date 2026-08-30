Дерматовенеролог перечислил типичные болезни вернувшихся из отпуска россиян

Сентябрь считается самым напряженным месяцем в работе кожных врачей. Россияне привозят из отпуска такие проблемы, как грибок ногтей, контагиозный моллюск и отрубевидный лишай. Об этом сообщила «Известиям» врач-дерматовенеролог, трихолог Анна Матвеева.

Инкубационный период некоторых инфекций может длиться до нескольких месяцев, поэтому не все пациенты связывают их с отдыхом на море. Матвеева сообщила, что в бассейнах и душевых можно подхватить контагиозного моллюска, подошвенные бородавки, грибок стоп и ногтей.

«Еще одна проблема — отрубевидный лишай, который разрастается в жару и при активном потоотделении оставляет на загорелой коже светлые пятна», — сказала она.

Ранее в Европе распространилась бактериальная инфекция, известная как «дождевая гниль». Большинство заражений произошло половым путем.