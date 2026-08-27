Эпидемия передающейся половым путем «дождевой гнили» накрыла Европу

Бактериальная инфекция сопровождается появлением на коже гноящихся, покрытых коркой образований. Чаще всего они возникают на лице и гениталиях, но могут распространиться по всему телу.

Обычно инфекция передается от животных, но недавние вспышки по всей Европе показали, что она может передаваться и от человека к человеку.

Этим летом очаги «дождевой гнили» зарегистрировали во Франции, Германии, Норвегии и Испании. Всего за два месяца число случаев выросло на 80%. В Великобритании зафиксировали пока один случай заболевания — в Шотландии.

«Согласно новому отчету, опубликованному в British Medical Journal, большинство зарегистрированных случаев приходится на мужчин, имеющих половые связи с мужчинами*. Другие случаи были связаны с контактными видами спорта и боевыми искусствами, а также с поездками в Юго-Восточную Азию», — уточнили в материале.

Ранее академик РАН, зампрезидента РАО Геннадий Онищенко назвал грипп самой опасной инфекцией в мире.

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