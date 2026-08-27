Эпидемия передающейся половым путем «дождевой гнили» накрыла Европу
DM: Европу охватила передающаяся половым путем редкая инфекция «дождевой гнили»
В Европе зафиксировали случаи заражения редкой бактериальной инфекцией, известной как «дождевая гниль». Заболевание передается половым путем, сообщило издание Daily Mail.
Бактериальная инфекция сопровождается появлением на коже гноящихся, покрытых коркой образований. Чаще всего они возникают на лице и гениталиях, но могут распространиться по всему телу.
Обычно инфекция передается от животных, но недавние вспышки по всей Европе показали, что она может передаваться и от человека к человеку.
Этим летом очаги «дождевой гнили» зарегистрировали во Франции, Германии, Норвегии и Испании. Всего за два месяца число случаев выросло на 80%. В Великобритании зафиксировали пока один случай заболевания — в Шотландии.
«Согласно новому отчету, опубликованному в British Medical Journal, большинство зарегистрированных случаев приходится на мужчин, имеющих половые связи с мужчинами*. Другие случаи были связаны с контактными видами спорта и боевыми искусствами, а также с поездками в Юго-Восточную Азию», — уточнили в материале.
Ранее академик РАН, зампрезидента РАО Геннадий Онищенко назвал грипп самой опасной инфекцией в мире.
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