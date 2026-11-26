Пигментные пятна могут появляться как с возрастом, так и свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог, основатель и главный врач Artleo Clinic Екатерина Васильева рассказала 360.ru, когда с ними нужно идти к специалисту.

Врачу стоит показаться, если появилась мелазма — за счет изменения гормонального фона. Такое случается при беременности, приеме гормональных контрацептивов или заболеваниях щитовидной железы.

«Гиперпигментация в складках, на рубцах и деснах встречается у тучных людей — она может свидетельствовать о надпочечниковой недостаточности, или гемохроматозе, который выглядит как бронзовая кожа», — рассказала эксперт.

Также пятна могут указывать на возможные дефициты некоторых микроэлементов, например B12 или железа.

«Заболевания щитовидной железы, хроническая болезнь почек, применение некоторых лекарственных средств тоже могут давать очаги гиперпигментации. А еще меланома, которой мы больше всего боимся, — это самый тревожный сценарий. За ней нужно наблюдать, как пятно себя поведет», — уточнила дерматолог.

Можно ли осветлять пигментные пятна безопасно и эффективно, читайте в материале 360.ru.