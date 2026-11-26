Сегодня 19:30 Печень не виновата. Откуда берутся пигментные пятна и когда пора идти к врачу Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru Эксклюзив

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Пигментные пятна часто списывают на возраст или «больную печень», но на самом деле причина может быть в другом — в накопленном воздействии ультрафиолета или изменениях работы меланоцитов. Иногда такие пятна безобидны, а порой могут сигнализировать о гормональных сбоях, дефицитах или даже меланоме. Почему они появляются, когда пора к врачу и можно ли их безопасно осветлить — в материале 360.ru.

Почему появляются пигментные пятна Пигментные пятна появляются из-за накопленного воздействия ультрафиолета и возрастных изменений работы меланоцитов — с годами они становятся крупнее и распределяются неравномерно, реагируют на ультрафиолетовый стресс и повреждения более активно, объяснила 360.ru кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог, основатель и главный врач Artleo Clinic Екатерина Васильева. «Имеют место и дополнительные факторы: фотостарение, гормональные колебания, травмы кожи, прием некоторых препаратов, которые носят фотосенсибилизирующий характер. Курение также разрушает коллагеновые волокна и способствует гиперпигментации», — уточнила эксперт. Что такое «печеночные пятна» Иногда такие пигментные пятна называют «печеночными». По словам Васильевой, подобные суждения представляют собой устаревший термин из прошлого, когда любые темные пятна на коже пытались объяснить болезнью печени. «В современной дерматологии в большинстве случаев пятна на руках, в зоне декольте или на лице — это солнечные лентиго, которые вообще никак не связаны с печенью, а коррелируют с повышенной инсоляцией или травматизацией кожи», — отметила Васильева.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

О чем могут просигнализировать пигментные пятна Пигментные пятна могут говорить человеку о накопленной ультрафиолетовой нагрузке и фотостарении. В таких случаях врачи советуют меньше загорать и относиться к коже более бережно. Однако пигментные пятна могут быть и более тревожными звоночками. «Например, когда появляется мелазма — за счет изменения гормонального фона. Такое случается при беременности, приеме гормональных контрацептивов или заболеваниях щитовидной железы», — объяснила врач. Гиперпигментация в складках, на рубцах и деснах встречается у тучных людей. Она может свидетельствовать о надпочечниковой недостаточности — гемохроматозе, который выглядит как бронзовая кожа. Также пятна могут указывать на возможные дефициты некоторых микроэлементов, например B12 или железа. «Заболевания щитовидной железы, хроническая болезнь почек, применение некоторых лекарственных средств тоже могут давать очаги гиперпигментации. А еще меланома, которой мы больше всего боимся, — это самый тревожный сценарий. За ней нужно наблюдать», — уточнила дерматолог.

Интересно Меланома — это злокачественная опухоль, которая развивается от меланоцитов, то есть клеток, вырабатывающих пигмент меланин. Чаще всего появляется на коже, реже — на слизистых, под ногтями и в глазу.

Фото: РИА «Новости»

Когда обращаться к дерматологу Васильева заверила: идти к врачу следует, если возникло пятно разной степени окраски. Оно может быть где-то более темным, местами с неровными краями, где-то более светлым, возможно, оно кровоточит или появляется корочка, чешется или растет. «Нужно рассмотреть все пигментные пятна, которые больше шести миллиметров в диаметре. Хотя бывают проблемы и при пятнах меньшего размера, но, как правило, если есть тенденция к быстрому росту, лучше не затягивать и побыстрее обратиться к врачу», — отметила дерматолог. Также нужно внимательнее относиться к своему здоровью, если за плечами имеется отягощенный онкологический анамнез, а также за короткий период времени появляется большое количество пигментных пятен неравномерной окраски.

Фото: Сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Можно ли как-то безопасно осветлить пигментные пятна Если на консультации дерматолог исключил возможность злокачественного новообразования, пигментные пятна можно безопасно осветлить. «В современной косметологии существует огромный арсенал методов борьбы с пигментными пятнами. Например, лазерные системы, которые и выравнивают рельеф кожи, и убирают пигментные пятна. Так делают IPL-системы — они способны убрать пигмент за одну-три процедуры в зависимости от степени его залегания. Однако это будет болезненной процедурой», — отметила Васильева. Существуют и устаревшие методы, такие как химические пилинги, которые тоже справляются с пигментацией вполне успешно. Дерматолог пояснила, что можно даже использовать их в домашних условиях. Подойдут средства с гидрохиноном — органическим отбеливающим соединением. «Такой компонент можно использовать строго по назначению врача, потому что важна определенная концентрация. В противном случае можно получить контактный дерматит», — уточнила врач.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Еще один отбеливающий компонент — азелаиновая кислота, которая разрешена и в основном используется при лечении акне. Она обладает отшелушивающим свойством, за счет чего убирает постакне и очаги гиперпигментации. В домашний арсенал можно приобрести и средства с содержанием ретиноидов и витамина C. Это более слабая степень воздействия, однако и она способствует осветлению кожи.

Интересно При использовании всех перечисленных осветляющих компонентов важно использовать фотозащиту, так как кожа становится уязвимой за счет снятия верхнего слоя эпидермиса. При гиперпигментации нужно использовать SPF-фактор с защитой 50, и постоянно его обновлять.