Дерматолог развеял миф о загаре и раке кожи

Бытует мнение, что солнцезащитный крем не дает организму вырабатывать витамин D. Это заблуждение может сильно навредить человеку. Такие средства важно использовать для предотвращения солнечных ожогов, объяснила изданию Health News дерматолог Генри Лим из организации Henry Ford Health.

Прежде всего, ультрафиолетовое излучение может нанести вред ДНК даже в небольших дозах, что может спровоцировать рак кожи.

Эксперт отметила, что кожа требует защиты от ультрафиолетового излучения, поэтому нужно каждый день мазаться солнцезащитным средством с SPF 30 и выше.

«Крем не мешает выработке витамина D. Чтобы насытиться этим витамином, достаточно от пяти до 10 минут два-три раза в неделю», — отметила дерматолог.

Также Лим посоветовал наносить солнцезащитный крем за 15–20 минут до выхода на солнце. Также его нужно обновлять каждые два часа или чаще.

Ранее врач-дерматолог Светлана Петрова предупредила, что больше других опасному воздействию солнечных лучей подвержены люди с очень светлой кожей.