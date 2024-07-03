Врач Петрова посоветовала людям со светлой кожей избегать прямых солнечных лучей

Больше других опасному воздействию солнечных лучей подвержены с очень светлой кожей. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Светлана Петрова.

Она отметила, что именно люди с таким типом кожи больше всего рискуют, находясь на солнце. Его лучи могут провоцировать не только рак, но и ряд других заболеваний. Также в группе риска и еще одна категория людей.

«Защита от ультрафиолетового излучения особенно необходима тем, кто имеет различные заболевания кожи — акне, розацеа, фотодерматозы, красную волчанку, имеют большое количество родинок или гиперпигментацию», — отметила врач.

Как добавил RT, в городе нужно использовать солнцезащитный крем с SPF не менее 30, а на пляже — не менее 50.