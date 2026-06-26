Дерматолог Омарова указала на опасность солнца для людей со светлой кожей

Врач-дерматолог и косметолог Зарема Омарова подчеркивает, что неконтролируемое пребывание на солнце представляет серьезную опасность, особенно для людей со светлой кожей (I и II фототипы), склонностью к гиперпигментации и большим количеством родинок (невусов). Об этом сообщил сайт prmira.ru .

Для таких пациентов загар не должен быть самоцелью; их стратегия — это максимальная защита, минимальное время нахождения под прямыми лучами и регулярные профилактические осмотры у специалиста, поскольку любое изменение невуса является поводом для срочной консультации. Ультрафиолетовое излучение — это не просто видимый свет, а фактор, способный проникать в глубокие слои дермы и запускать разрушительные реакции на клеточном уровне, приводя к ожогам, преждевременному старению и повышая риск развития онкологических заболеваний.

Современная дерматология рассматривает защиту от солнца как комплексную задачу, где нет мелочей. Стратегия безопасного отдыха включает в себя использование солнцезащитных средств с высоким SPF-фактором, ношение закрытой одежды из плотных тканей и головных уборов, а также правильное планирование времени пребывания на улице. Наиболее опасным считается период с 10:00 до 16:00, когда солнечная активность достигает своего пика.