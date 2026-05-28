Дерматолог назвала особенности опасных родинок

Подозрительные родинки отличаются ассиметричностью и неравномерной окраской, они часто кровоточат и зудят. Об этом РИА «Новости» рассказала врач дерматовенеролог, косметолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нормальной и патологической физиологии ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России Наталья Чепурнова.

«Если родинка ассиметричная, с нечеткими и неровными краями, неравномерно окрашена, кровоточит, зудит и в целом быстро меняется, то это причина в ближайшее обратиться к врачу дерматологу-онкологу для осмотра», — отметила Чепурнова.

Самоосмотр родинок рекомендуется проводить ежемесячно, а также проводить профессиональный скрининг у врача-онколога с дерматоскопией. Людям без факторов риска — раз в год. Тем, кто имеет 50-100 родинок, а значит, входит в группу высокого риска, осмотр необходим раз в три-шесть месяцев.

Солнцезащитный крем нужно выбирать с фотозащитой от UVA- и от UVB-лучей. При высокой ультрафиолетовой нагрузке фактор защиты должен быть в диапазоне 30–50.