Дерматолог Котова призвала выбирать SPF-крем с защитой от всех типов солнечных лучей

Дерматолог и косметолог Ирина Котова в беседе с RT поделилась рекомендациями по выбору солнцезащитного крема. Она подчеркнула, что важно обращать внимание на защиту от всех типов солнечных лучей.

«Смотрим, чтобы фотозащита была и от UVA-, и от UVB-лучей… Если только от UVB-лучей написано, то UVA, которое рак кожи вызывает, крем будет пропускать», — пояснила эксперт.

По словам Котовой, при высокой ультрафиолетовой нагрузке фактор защиты должен быть в диапазоне 30–50. Кроме того, она отметила, что наличие антиоксидантов, например, витамина Е, является желательным.

Выбор формы солнцезащитного средства зависит от области нанесения: для тела предпочтительнее крем-молочко или спрей, для волосистой части головы лучше использовать спрей, а для лица — крем, эмульсию или молочко, учитывая тип кожи.

Специалист подчеркнула, что детям, аллергикам и беременным необходимы средства с физическими фильтрами, которые создают покрытие на коже, но не проникают вглубь. При чувствительной коже важно минимизировать содержание отдушек и консервантов, а при акне и розацее рекомендуются средства с физическими фильтрами и пометкой «некомедогенно».

Котова также предупредила о потенциальной опасности некоторых химических фильтров, влияющих на гормональный фон, и отметила, что витамин А в составе SPF-крема может вызывать появление новообразований при длительном использовании на солнце.