Дерматолог Марин предупредила, что зуд может указывать на проблемы с печенью

Дерматолог Дженни Давалос Марин сообщила, что зуд нередко сопутствует таким кожным заболеваниям, как атопический дерматит, чесотка, крапивница и псориаз. Однако этот симптом встречается и при других недугах, сообщил aif.ru со ссылкой на Cuidate Plus.

Специалист подчеркнула, что зуд может свидетельствовать о нарушении функций печени, в том числе о первичном билиарном циррозе. Она также отметила возможность его проявления при хронической почечной недостаточности и проблемах с щитовидной железой.

Среди других причин зуда Марин назвала нейроэндокринные новообразования, лимфому, сахарный диабет и прием некоторых лекарственных препаратов, например антибиотиков, антидепрессантов и средств для снижения артериального давления.