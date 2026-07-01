Дерматолог Козлова отметила, что отеки и инъекции ботокса не связаны между собой

В социальных сетях активно обсуждают историю девушки, у которой после дня, проведенного на пляже с использованием масла для загара, сильно отекла кожа на лбу. За две недели до этого девушка сделала инъекции ботокса. Косметолог и дерматолог Яна Козлова в беседе с РИАМО прокомментировала ситуацию, отметив, что отек и инъекции ботокса не связаны между собой.

По ее словам, ботулотоксин не мог «растаять» или «превратиться в кашу», поскольку через две недели после введения препарата в тканях уже ничего не остается.

Ботулотоксин — это порошок, который разводится физраствором, то есть водой. Он вводится в микроскопических дозах и не дает объема, как филлеры. Его задача — связаться с нервными окончаниями, попасть внутрь клетки и заблокировать передачу сигнала к мышце, написал сайт «7Дней».

По словам эксперта, причиной отека стала воспалительная реакция кожи, усиленная маслом для загара. Ультрафиолет запускает воспалительную реакцию: кожа становится плотнее, грубее, отечнее, эпидермис утолщается. В дерме расширяются сосуды, усиливается приток крови и появляется отек. Солнце также дает тепловой эффект, который усиливает сосудистую реакцию и задержку жидкости в тканях.

Яна Козлова отметила, что не исключена и аллергическая реакция — на само солнце или на компоненты масла для загара.