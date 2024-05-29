Дерматолог Егорова: антидепрессанты повышают чувствительность кожи к солнечному излучению

Некоторые антибиотики тетрациклинового ряда и многие антидепрессанты повышают чувствительность кожи к солнечному излучению. Об этом рассказала врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, также более чувствительны к солнцу девушки, которые регулярно проходят процедуры лазерной эпиляции. Кроме того, быстрее остальных обгорают люди с первым и вторым фототипом белокожие и рыжие люди в веснушках.

Летом Егорова посоветовала обязательно носить головные уборы и пользоваться спреем с солнцезащитным эффектом.

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