Депутат Леонов напомнил, что некоторые категории граждан могут претендовать на получение льготных лекарств

Некоторые категории граждан могут претендовать на получение льготных лекарств. Они делятся на федеральных и региональных льготников, пояснил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в интервью RT .

«Например, к федеральным можно отнести инвалидов I группы, неработающих инвалидов II группы, детей-инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий», — подчеркнул парламентарий.

Региональные власти также предлагают дополнительные меры поддержки. В некоторых субъектах, например, бесплатные медикаменты положены пенсионерам, детям из многодетных семей до шести лет и другим категориям граждан.

«В Москве, например, льготные лекарства могут получить граждане, страдающие онкологическими заболеваниями, мерцательной аритмией либо гиперлипидемией с очень высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний», — напомнил Леонов.

Также лекарства предоставляются пациентам с определенными медицинскими показаниями: например, больным сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией или туберкулезом.

Чтобы получить льготные лекарства, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, оформить рецепт и предъявить его в аптечном пункте, участвующем в программе льготного лекарственного обеспечения.