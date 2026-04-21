Депрессию диагностировали у каждого пятого американца

В США зафиксировали один из самых высоких показателей депрессии среди населения. Почти 20% взрослых американцев страдают или получают лечение от этого недуга. Тревожные данные опубликовал портал Gallup .

По данным социологического исследования, практически каждый пятый житель Соединенных Штатов находится в состоянии расстройства настроения или старается от него избавиться.

«Доля взрослых американцев, в данный момент страдающих или получающих лечение от депрессии, по состоянию на первую четверть 2026 года составила 19,1% <…> текущий показатель в 19,1% является одним из самых высоких за всю историю наблюдений», — отметили ученые.

Пессимистичное настроение американцев сказалось и на их оценке будущего США. Опросы показали: около половины граждан страны убеждены в том, что лучшие времена остались в прошлом. Настолько негативный взгляд со стороны общества зафиксировали впервые за последнее десятилетие.

Ранее ученые заявили, что причиной развития депрессии или склонности к зависимому поведению человека может быть носительство ДНК рода неандертальцев. У людей, живущих за пределами Африки, их может быть до 2%.